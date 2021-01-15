"Танцюючий мільйонер" Джанлука Ваккі показав нові фото підростаючої донечки
Італійський бізнесмен Джанлука Ваккі все ніяк не може натішитись народженню його первістка – донькою Єрусалимою. Незважаючи на вроджену патологію "вовчої пащі", він та його кохана Шерон Фонсека не бояться показувати донечку світові і дарувати їй любов.
53-річний "танцюючий мільйонер" опублікував у своєму інстаграм-профілі фото його коханих жінок – партнерки та доньки. Сім'я щасливо усміхається та не може налюбуватись Єрусалимою.
До слова Мільйонер Джанлука Ваккі з дружиною вперше показали доньку і розповіли про вроджену патологію
"Все моє життя на одному знімку. Нема що додати", – лаконічно підписав фото Джанлука.
Джанлука Ваккі з донькою та коханою / Фото з інстаграму Джанлуки Ваккі
27-річна Шерон Фонсека також опублікувала у своєму інстаграм-блозі фото донечки та наголосила, що привчає дівчинку усміхатись ще з дитинства. "Гадаю, що вона маленька копія мене, з характером Джанлуки", – написала зіркова матуся.
Шерон Фонсека та донька Єрусалима / Фото з інстаграму Шерон Фонсеки
На знімках Джанлука Ваккі одягнений у стильний образ: штани "мілітарі", чорну футболку та сіру жилетку. А от Шерон обрала більш домашній look – яскраву рожеву кофту з горловиною, білі штани-скінні та обруч з перлинами для святковості образу.
Що відомо про особисте життя Ваккі?Після недовго роману з Шерон, у травні 2020 року Джанлука Ваккі повідомив, що його кохана 27-річна дівчина вперше стане матір'ю . У липні пара розсекретила стать первістка – вони поділились, що очікують на дівчинку. Блу Єрусалима з'явилась на світ 27 жовтня. Щоб підтримати кохану після пологів, чоловік влаштував неймовірну зустріч Фонсеки та їхньої доньки у них вдома. Для чоловіка та жінки народження дитини стало першим.
Поділитися новиною