Італійський бізнесмен Джанлука Ваккі все ніяк не може натішитись народженню його первістка – донькою Єрусалимою. Незважаючи на вроджену патологію "вовчої пащі", він та його кохана Шерон Фонсека не бояться показувати донечку світові і дарувати їй любов.

53-річний "танцюючий мільйонер" опублікував у своєму інстаграм-профілі фото його коханих жінок – партнерки та доньки. Сім'я щасливо усміхається та не може налюбуватись Єрусалимою.

До слова Мільйонер Джанлука Ваккі з дружиною вперше показали доньку і розповіли про вроджену патологію

"Все моє життя на одному знімку. Нема що додати", – лаконічно підписав фото Джанлука.



Джанлука Ваккі з донькою та коханою / Фото з інстаграму Джанлуки Ваккі

27-річна Шерон Фонсека також опублікувала у своєму інстаграм-блозі фото донечки та наголосила, що привчає дівчинку усміхатись ще з дитинства. "Гадаю, що вона маленька копія мене, з характером Джанлуки", – написала зіркова матуся.



Шерон Фонсека та донька Єрусалима / Фото з інстаграму Шерон Фонсеки

На знімках Джанлука Ваккі одягнений у стильний образ: штани "мілітарі", чорну футболку та сіру жилетку. А от Шерон обрала більш домашній look – яскраву рожеву кофту з горловиною, білі штани-скінні та обруч з перлинами для святковості образу.