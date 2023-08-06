Джамалу розкритикували за виконання гімну на стадіоні в Лондоні: що відповіла співачка

Співачка Джамала 5 серпня виступила на благодійному матчі на підтримку України на стадіоні футбольного клубу Челсі в Лондоні. Вона виконала гімн України, але зірку розкритикували у мережі.

Також там виступили Святослав Вакарчук і гурту "Бумбокс". Усі зібрані кошти підуть на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині.

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Джамала виступила на стадіоні

Джамала виконала гімн України перед благодійним футбольним матчем.

Співати гімн – це завжди дуже відповідально.А співати на стадіоні з трансляцією на 25 каналах у понад 200 країнах та багатомільйонну аудиторію – ще більше. Сьогодні мій гімн звучить урочисто, злітаючи над стадіоном. Бо так я радію, що кожного дня ми наближаємо нашу перемогу на очах у всього світу,

– написала вона.

За словами співачки, для неї була велика честь представити українську музичну сцену на легендарному стадіоні футбольного клубу Челсі.

"У цьому магія патріотизму: коли ти робиш це від душі, з любов’ю, можна побачити, як ти відриваєшся і буквально летиш від щастя, що "твою пісню", твій гімн чує світ", – додала артистка.

Реакція мережі

Багато шанувальників були у захваті від виконання співачки:

"Це неймовірне виконання! До мурах".

"Це було найкраще виконання, яке я чула! Мені дуже сподобались кримські мотиви у виконанні".

"Нарешті стильне та фірмове прочитання гімну!"

"Цього разу гімн прозвучав дуже переможно, клас! Кінцівка до мурах, браво".

"Світ почув силу і висоту гімну України! Він точно не "сухий і нудний".

"Вас слухати можна вічно".

Проте знайшлися й ті, кому не сподобався її виступ. Вони заявили, нібито Джамала "переробила гімн під свій стиль":

"Дуже люблю вас, як співачку, проте в цьому випадку мелізматика абсолютно недоречна".

"Гімн – це особлива пісня, тут не варто використовувати вокалізми. Не відчула душу".

"Співачка гарна, але переробляти гімн під "свої фішки" не варто було, адже класичний варіант ближче до народу. Перестарались в негативну сторону, без образ".

"Мені не зайшло, на жаль. Відчуття, начебто зіпсували".

"Люблю ваші співи, Джамала, але гімн краще співати більш академічно, на мою думку".

"Якось трохи не сприймається гімн в такій інтерпретації".

"Ваші попередні інтерпретації гімну мені більше подобалися, тут трошки "передали куті меду".

"Якщо так кожен артист співатиме, вносячи свої фішки і змінюючи мотив, то від гімну нічого не залишиться!"

Що відповіла Джамала

У коментарях артистка також відреагувала на критику про її виконання.

Сьогодні мій гімн такий. Мені сподобалося. Без образ… Не драматизуйте. Завжди є і будуть різні виконання – від дівчат у ванній до бійців перед боєм. Це ж класно. Не шукайте зради там, де її немає. Не було дисонансу, тільки гармонія з людьми,

– заявила Джамала.

До слова, організатори матчу підготували потужну розважальну програму. Серед українських виконавців на "Стемфорд Брідж" виступали Святослав Вакарчук, Джамала та гурт Бумбокс. Також були запрошені Том Вокер, Melanie C, гурт The Pretender, Artbat ft John Martin, Піт Доерті та Аліша Діксон.