З Джамалою та Go_A: Kalush Orchestra виступить на грандіозному фестивалі Glastonbury-2022
Джерело:телеграм-канал Kalush Orchestra
На фестивалі Glastonbury у Великій Британії виступлять топові світові зірки – Біллі Айліш, Даяна Росс, Пол Маккартні та інші. Компанію їм складуть українські артисти, серед яких Kalush Orchestra.
Про те, що переможці Євробачення-2022 візьмуть участь у Glastonbury-2022 стало відомо лише за день до початку фестивалю, 21 червня. Безумовно, Kalush Orchestra не міг не прокоментувати цю новину.
До теми Раша гудбай і х*й війні: Вєрка Сердючка запалила сцену Embrace Ukraine в Амстердамі
Kalush Orchestra серед учасників Glastonbury-2022
Ааа, Kalush Orchestra вперше виступатимуть на легендарному фестивалі Glastonbury в Британії. Ви можете це уявити?
– емоційно висловився гурт.
"Українські переможці Євробачення зіграють своє перше в історії шоу у Великій Британії на Truth Stage у п'ятницю ввечері", – анонсували представники Glastonbury в інстаграмі.
Так, 24 червня Kalush Orchestra запалить сцену разом з DJ Chris Tofu, Fizzy Gillespie, Dub War та іншими світовими музикантами. Виступ реп-гурту триватиме цілу годину – з 01:10 до 02:10. Увесь цей час меломани з різних куточків планети насолоджуватимуться україномовними треками, адже хлопці співають лише рідною мовою.
Kalush Orchestra виступить на Glastonbury-2022 / Фото з телеграм-каналу гурту
Хто з українських зірок виступить на Glastonbury-2022
- Переможниця Євробачення-2016 Джамала вийде на сцену Toad Hall в суботу, 25 червня – з 02:00 до 03:00.
- Електро-фольк гурт Go_A, який здобув світову популярність завдяки Євробаченню-2021, заспіває на локації John Peel Stage теж у суботу – з 11:30 до 12:15.
- Етногурт ДахаБраха виступить на головній сцені Pyramid Stage в неділю, 26 червня – з 12:45 до 13:30.
Glastonbury– один з наймасштабніших музичних фестивалів Європи. Його організовують щороку, починаючи з 1970-го. Локація – недалеко від міста Ґластонбері у Великій Британії.
Цьогоріч фест вперше за останні два роки відбудеться наживо. Glastonbury-2022 стартує в середу, 22 червня, а завершиться 26 червня, у суботу. Хедлайнеркою заходу обрали американську зірку Біллі Айліш.