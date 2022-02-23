Джамала зізналась, чому її дратують політичні смаки чоловіка

Джамала вкрай рідко виставляє особисте життя на публіку, а її чоловік досі соромиться камер. Однак пара все ж зізналась, що найбільше дратує їх одне в одному. Як з'ясувалось, вони сваряться, бо Бекір фанатіє від політичних токшоу, а співачка зависає в інстаграмі.

Ідеальних шлюбів не існує. Навіть у зразковій сім'ї Джамали виникають сварки. Про них співачка чесно розповіла у свіжому інтерв'ю.

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Джамала про сварки з чоловіком

Оскільки Бекір – не публічна особистість, він не розуміє, чому дружина так багато часу проводить у телефоні, зокрема в інстаграмі. Натомість її дивує його шалена цікавість до політичних програм у ютубі.

Він, особливо зараз, занурюється у якісь політичні інтерв'ю, токшоу. Я дратуюся, коли хочу поспілкуватися ввечері, а він так відволікається. Його дратує, що весь свій вільний час я використовую на інстаграм, бо веду його сама,

– зізналась Джамала.

Крім того, суперечки у зірковій родині виникають через виховання 3-річного Еміра. Джамала й Бекір часто сваряться через графік старшого сина, бо той нібито проявляє характер, а співачка ведеться на його маніпуляції.

"В Еміра зараз дуже цікавий вік. Він все пробує – на кого може натиснути, хто скаже так, хто дозволить, хто ні. Звичайно, я м'якша, а Бекір трохи ображається", – поділилась артистка.

Джамала з чоловіком і синами / Фото з інстаграму співачки