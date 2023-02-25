Приїхала швидка: Джамала показала, як через погане самопочуття ледь не скасувала виступ у Польщі

Українська співачка Джамала виступила на благодійному концерті в Жешуві (Польща). Проте за деяких час до виходу на сцену зірка не могла піднятися з "ліжка", бо дуже погано почувалася.

Артистка написала в Instagram-Stories, що вночі мала довгу дорогу, летіла двома рейсами близько 5 годин, тому зранку поснідала в аеропорту. Цим Джамала, натякнула, що це могло бути отруєння.

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Співачка поділилася фото напередодні виступу та розповіла подробиці. Вона каже, як за кілька годин до концерту провела репетицію і вже тоді її самопочуття почало погіршуватися.



Джамала дуже погано почувалася / Скріншот з її інстаграм-сторіс

Джамала зізналася, що за кілька хвилин до виходу їй стало настільки погано, що довелося викликати швидку. Вона лежала на "імпровізованому ліжку" з коробок, адже меблів у кімнаті не було.



Джамалі викликали швидку/ Скріншот з її інстаграм-сторіс

Проте лікарі не змогли зробити їй укол, щоб покращити самопочуття. Причин співачка не назвала. Але, за її словами, допомогла знайома Анастасія, яка привезла артистці ліки.

Вона привезла мені потрібні ліки, які я пила в правильній послідовності, і після цього вийшла на сцену і двічі заспівала. Скасовуємо мою фразу про те, що я маю встигнути побачити дітей. Жива,

– написала зірка в інстаграмі.



Джамала дуже погано почувалася / Скріншот з її інстаграм-сторіс

Після цього Джамала показала, як їй зробили макіяж і вона вийшла на сцену виступити перед поляками. Артистка виконала свої популярні пісні "1944", а також Stranger в дуеті з польською співачкою Kayah.



Додамо, що напередодні українських зірок, серед яких була і Джамала, приймали у резиденції посла США в Лондоні. Співачка з'явилася там в символічному худі кольору хакі з назвами міст України від бренду блогерки Аліни Френдій Coosh.