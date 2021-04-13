Джамала зачарувала мережу атмосферним сімейним відео з двома синами

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала вкотре підкорила мережу красивим роликом, де показала повсякденні домашні справи та синів. Оператором такого відео був коханий артистки.

Джамала є однією з найпопулярніших матусь в українському шоу-бізнесі. Вона часто радує прихильників сімейними кадрами. Поки триває карантин, на особистій сторінці виконавиці в інстаграмі з'являється багато публікацій з дому.

Дивіться також Джамала представила кліп на пісню "Вірю в тебе", в якому показала синів і чоловіка

Нове сімейне відео Джамали

У новому ролику зірка показала свій звичайний будній день. Вона постала перед камерою на дивані, де показала безліч справ, які виконує протягом дня. Джамала назвала це місце "диванним критиком" і зазначила, що це центр її будинку.

Знаменита матуся багато часу приділяє вихованню синів, тому на відео вони також були. Це особливі, зворушливі моменти, якими вона насолоджується щодня.

Цент нашого домашнього всесвіту, де ми граємося, де я пишу музику, їм, збираюся, відпочиваю, люблю своїх дітей,

– написала в публікації Джа.

Артистка додала, що ролик знімав її коханий, саме тому його немає на відео. І подякувала за ці незабутні моменти.