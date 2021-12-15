Популярная украинская певица Джамала опубликовала серию новых фото на личной странице. Она показала эффектный и яркий образ для празднования Нового года.
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Образ Джамалы
Исполнительница позировала перед камерой в светлом костюме, состоявшем из брюк и удлиненного топа. Весь комплект был усыпан пайетками и блестками, которые переливались розовым, золотистым и другими цветами.
Джамала соединила наряды с туфлями на высоком каблуке. Также образ дополняли массивные полупрозрачные серьги.
Особенностью новогоднего аутфита певицы стала длиннющая коса. На лице звезда сделала роскошный макияж.
Джамала / Фото из инстаграма звезды
Джамала / Фото из инстаграма звезды
Джамала / Фото из инстаграма звезды
Также Джамала анонсировала выход новой песни, релиз которой планирует на 17 декабря. На этот раз звезда хочет удивить поклонников именно новогодней композицией с праздничным настроением. Она пообещала, что трек будет танцевальным.
Текст публикации Джамалы
Новый год с тобой – уже с 17 декабря и каждый день.
Премьера первой моей авторской новогодней песни. Песни со 100% праздничным настроением, крутым битком, но без традиционных колокольчиков.
Готовьте яркие луки и самые смелые движения. Будем танцевать.