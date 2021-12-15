Популярная украинская певица Джамала опубликовала серию новых фото на личной странице. Она показала эффектный и яркий образ для празднования Нового года.

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Образ Джамалы

Исполнительница позировала перед камерой в светлом костюме, состоявшем из брюк и удлиненного топа. Весь комплект был усыпан пайетками и блестками, которые переливались розовым, золотистым и другими цветами.

Джамала соединила наряды с туфлями на высоком каблуке. Также образ дополняли массивные полупрозрачные серьги.

Особенностью новогоднего аутфита певицы стала длиннющая коса. На лице звезда сделала роскошный макияж.

Джамала / Фото из инстаграма звезды

Джамала / Фото из инстаграма звезды

Джамала / Фото из инстаграма звезды

Также Джамала анонсировала выход новой песни, релиз которой планирует на 17 декабря. На этот раз звезда хочет удивить поклонников именно новогодней композицией с праздничным настроением. Она пообещала, что трек будет танцевальным.

Текст публикации Джамалы

Новый год с тобой – уже с 17 декабря и каждый день.

Премьера первой моей авторской новогодней песни. Песни со 100% праздничным настроением, крутым битком, но без традиционных колокольчиков.

Готовьте яркие луки и самые смелые движения. Будем танцевать.