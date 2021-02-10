Джамала вразила стилем у блискучих штанах і кофті: розкішні фото

Популярна українська співачка Джамала показала серію фото після насиченого дня. Принагідно вона похизувалась стильним образом у блискучих чорних штанах та кофтинці.

Джамала є одною з тих українських співачок, які майже щодня демонструють стильні поєднання вбрання й підкорюють шанувальників.

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Образ Джамали

Знаменитість опублікувала серію нових фото. Вона позувала перед камерою в музеї аксесуарів та ювелірного мистецтва Gara. Світлини вийшли неймовірно епатажними, а образ Джамали вдало це підкреслював.

Співачка постала перед об'єктивом у чорній обтислій кофтинці та асиметричних блискучих кльошованих штанах з блискітками. Вбрання зірка поєднала з чорними черевиками на масивній підошві.

Стильний аутфіт Джамала доповнила білою сумочкою у вигляді маленького синтезатора. Коротке волосся вона розпустила і випрямила, а на обличчі зробила легкий макіяж. Артистка підкреслила очі чорними стрілками й нафарбувала губи нюдовою помадою.

Спочатку крута репетиція шоу, про яке я ще не можу розказати, потім нова сумка і багато прикрас Van Cleef & Arpels. Такий сьогодні день,

– поділилась Джамала під фото.

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