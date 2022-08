Джамала вийшла на паркет "Танців з зірками" і підкорила польське журі: скільки балів поставили

У понеділок, 29 серпня, Джамала дебютувала на польських "Танцях з зірками". У парі з Яцеком Йешке співачка виконала англійський вальс. Так, у першому ефірі вона не лише не потрапила в зону ризику, а й отримала найвищий бал від суддів.

На паркет "Танців з зірками" у Польщі Джамала та Яцек Йешке вийшли під номером 8. Чуттєвий англійський вальс вони станцювали під хіт Джона Ленона Imagine.

Скільки балів поставило Джамалі польське журі

У першому прямому ефірі "Танців з зірками" українка отримала найвищий бал від суддів – 37. Її успіх повторила лише чоловіча пара – модель Яцек Єлонек, який прославився на гей-реаліті "Прекрасний принц", і Майкл Данильчук. Вони показали запальний джайв під трек Everybody Needs Somebody to Love з фільму "Брати Блюз".

З кожним кроком чи танцювальним па відчуваю величезну відповідальність. З одного боку – перші благодійні збори в історії "Танців". З іншого – відчуття, ніби я знов представляю цілу країну на міжнародному конкурсі. Але тепер це абсолютно інше мистецтво, та що там – інша професія,

– зізналася Джамала перед прямим ефіром.

що підтримати Джамалу на "Танцях" прийшла колегазі своєю піарницею Юлею., – прокоментувала артистка.

До слова, напередодні від'їзду на "Танці" Джамала розповідала, що її команда три місяці узгоджувала з поляками всі нюанси її появи на телешоу – від одягу в ефірі до пісень, під які ставитимуть номери. Так, над першим образом співачки плідно попрацювали стилісти, адже англійський вальс вона танцювала в синьо-жовтій сукні з аплікацією, що нагадувала соняшник. Це один з символів України.

Джамала з Яцеком Йешке на польських "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму переможниці Євробачення-2016

Хто вибув у першому ефірі польських "Танців"

Зазначимо, що за правилами польських "Танців з зірками" одна з пар покидає шоу вже в першому прямому ефірі. Аутсайдерами 29 серпня стали 44-річний актор Лукаш Плошайський та Вікторія Оміла. Вони отримали лише 25 балів від журі, а голоси глядачів "не витягли" їх з останнього місця в турнірній таблиці.