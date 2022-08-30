Джамала вийшла на паркет "Танців з зірками" і підкорила польське журі: скільки балів поставили

30 серпня 2022 , 09:11
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Джерело:

інстаграм Джамали

У понеділок, 29 серпня, Джамала дебютувала на польських "Танцях з зірками". У парі з Яцеком Йешке співачка виконала англійський вальс. Так, у першому ефірі вона не лише не потрапила в зону ризику, а й отримала найвищий бал від суддів.

На паркет "Танців з зірками" у Польщі Джамала та Яцек Йешке вийшли під номером 8. Чуттєвий англійський вальс вони станцювали під хіт Джона Ленона Imagine.

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Скільки балів поставило Джамалі польське журі

У першому прямому ефірі "Танців з зірками" українка отримала найвищий бал від суддів – 37. Її успіх повторила лише чоловіча пара – модель Яцек Єлонек, який прославився на гей-реаліті "Прекрасний принц", і Майкл Данильчук. Вони показали запальний джайв під трек Everybody Needs Somebody to Love з фільму "Брати Блюз".

З кожним кроком чи танцювальним па відчуваю величезну відповідальність. З одного боку – перші благодійні збори в історії "Танців". З іншого – відчуття, ніби я знов представляю цілу країну на міжнародному конкурсі. Але тепер це абсолютно інше мистецтво, та що там – інша професія,
– зізналася Джамала перед прямим ефіром.

Цікаво, що підтримати Джамалу на "Танцях" прийшла колега Jerry Heil зі своєю піарницею Юлею. "Я не можу передати словами, наскільки важлива підтримка. Саме зараз. Вдячна, обіймаю", – прокоментувала артистка.

До слова, напередодні від'їзду на "Танці" Джамала розповідала, що її команда три місяці узгоджувала з поляками всі нюанси її появи на телешоу – від одягу в ефірі до пісень, під які ставитимуть номери. Так, над першим образом співачки плідно попрацювали стилісти, адже англійський вальс вона танцювала в синьо-жовтій сукні з аплікацією, що нагадувала соняшник. Це один з символів України. 

Джамала з Яцеком Йешке на польських "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму переможниці Євробачення-2016

Хто вибув у першому ефірі польських "Танців"

Зазначимо, що за правилами польських "Танців з зірками" одна з пар покидає шоу вже в першому прямому ефірі. Аутсайдерами 29 серпня стали 44-річний актор Лукаш Плошайський та Вікторія Оміла. Вони отримали лише 25 балів від журі, а голоси глядачів "не витягли" їх з останнього місця в турнірній таблиці.

 

Автор: Марина Джура