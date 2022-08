Джамала вышла на паркет "Танцев со звездами" и покорила польское жюри: сколько баллов поставили

В понедельник, 29 августа, Джамала дебютировала на польских "Танцах со звездами". В паре с Яцеком Йешке певица исполнила английский вальс. Так, в первом эфире она не только не попала в зону риска, но и получила самый высокий балл от судей.

На паркет "Танцев со звездами" в Польше Джамала и Яцек Йешке вышли под номером 8. Чувственный английский вальс станцевали под хит Джона Ленона Imagine.

Сколько баллов поставило Джамали польское жюри

В первом прямом эфире "Танцев со звездами" украинка получила самый высокий балл от судей – 37. Ее успех повторила только мужская пара – модель Яцек Елонек, прославившийся на гей-реалити "Прекрасный принц", и Майкл Данильчук. Они показали зажигательный джайв под трек Everybody Needs Somebody to Love из фильма "Братья Блюз".

С каждым шагом или танцевальным па чувствую огромную ответственность. С одной стороны – первое благотворительное собрание в истории "Танцев". С другой стороны – ощущение, будто я вновь представляю целую страну на международном конкурсе. Но теперь это совершенно другое искусство, да что там – другая профессия,

– призналась Джамала перед прямым эфиром.

что поддержать Джамалу на "Танцах" пришла коллегасо своей пиарщицой Юлей., – прокомментировала артистка.

К слову, накануне отъезда на "Танцы" Джамала рассказывала, что ее команда три месяца согласовывала с поляками все нюансы ее появления на телешоу – от одежды в эфире до песен, под которые будут ставить номера. Так, над первым образом певицы плодотворно поработали стилисты, ведь английский вальс она танцевала в сине-желтом платье с аппликацией, напоминавшей подсолнечник. Это один из символов Украины.

Джамала с Яцеком Йешке на польских "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма победительницы Евровидения-2016

Кто выбыл в первом эфире польских "Танцев"

Отметим, что по правилам польских "Танцев со звездами" одна из пар покидает шоу уже в первом прямом эфире. Аутсайдерами 29 августа стали 44-летний актер Лукаш Плошайский и Виктория Омила. Они получили всего 25 баллов от жюри, а голоса зрителей "не вытащили" их из последнего места в турнирной таблице.