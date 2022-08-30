Джамала вышла на паркет "Танцев со звездами" и покорила польское жюри: сколько баллов поставили

30 августа 2022 , 09:12
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Источник:

инстаграм Джамали

В понедельник, 29 августа, Джамала дебютировала на польских "Танцах со звездами". В паре с Яцеком Йешке певица исполнила английский вальс. Так, в первом эфире она не только не попала в зону риска, но и получила самый высокий балл от судей.

На паркет "Танцев со звездами" в Польше Джамала и Яцек Йешке вышли под номером 8. Чувственный английский вальс станцевали под хит Джона Ленона Imagine.

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Сколько баллов поставило Джамали польское жюри

В первом прямом эфире "Танцев со звездами" украинка получила самый высокий балл от судей – 37. Ее успех повторила только мужская пара – модель Яцек Елонек, прославившийся на гей-реалити "Прекрасный принц", и Майкл Данильчук. Они показали зажигательный джайв под трек Everybody Needs Somebody to Love из фильма "Братья Блюз".

С каждым шагом или танцевальным па чувствую огромную ответственность. С одной стороны – первое благотворительное собрание в истории "Танцев". С другой стороны – ощущение, будто я вновь представляю целую страну на международном конкурсе. Но теперь это совершенно другое искусство, да что там – другая профессия,
– призналась Джамала перед прямым эфиром.

Интересно, что поддержать Джамалу на "Танцах" пришла коллега Jerry Heil со своей пиарщицой Юлей. "Я не могу передать словами, насколько важна поддержка. Именно сейчас. Благодарна, обнимаю", – прокомментировала артистка.

К слову, накануне отъезда на "Танцы" Джамала рассказывала, что ее команда три месяца согласовывала с поляками все нюансы ее появления на телешоу – от одежды в эфире до песен, под которые будут ставить номера. Так, над первым образом певицы плодотворно поработали стилисты, ведь английский вальс она танцевала в сине-желтом платье с аппликацией, напоминавшей подсолнечник. Это один из символов Украины.

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Кто выбыл в первом эфире польских "Танцев"

Отметим, что по правилам польских "Танцев со звездами" одна из пар покидает шоу уже в первом прямом эфире. Аутсайдерами 29 августа стали 44-летний актер Лукаш Плошайский и Виктория Омила. Они получили всего 25 баллов от жюри, а голоса зрителей "не вытащили" их из последнего места в турнирной таблице.

 

Автор: Марина Джура