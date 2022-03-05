Джамала виступила в Німеччині на відборі Євробачення: кошти з ефіру направлять до ЗСУ
Джерело:офіційний сайт Євробачення
Джамала покинула Україну з дітьми, залишила їх у Стамбулі та почала інформаційну роботу в Європі. Співачка раз за разом дає інтерв'ю європейським каналам, розповідаючи світу про російського агресора. Також вона виступила в Німеччині.
На подію також прибула Кончіта Вурст та Джейн Комерфорд. Представником Німеччини на конкурсі Євробачення-2022 став Malik Harris з піснею Rockstars.
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Не менш важливою подією фіналу відбору стала поява Джамали. Кримськотатарська зірка виконала свою пісню "1944" про депортацію кримських татар, з якою перемогла на Євробаченні-2016 у Стокгольмі.
Для виступу на сцені відбору Джамала одягнула чорний костюм із блузою та синьо-жовтий прапор. Поки артистка зі сльозами на очах співала, люди у залі слухали стоячи та гучно аплодували у відповідь після виступу.
Джамала на відборі Євробачення-2022: дивитись відео онлайн
Як повідомили у Суспільному, щоб підтримати Збройні сили України, Джамала самостійно організувала два спеціальні виступи в Німеччині та Румунії 4 та 5 березня. Усі кошти, зібрані за допомогою SMS-голосування, будуть передані українській армії.
За останні дні я евакуювала дітей, залишила їх у Стамбулі і почала воювати проти агресора по-своєму. Інтерв'ю за інтерв'ю. Ефір за ефіром. Британія, Іспанія, Франція… Я зроблю усе, щоб світ дізнався про ті злочини, які кояться вдома,
– каже Джамала.
Чому Джамала виїхала з України
- На момент вторгнення Росії в Україну співачка перебувала з двома дітьми та чоловіком у Києві. Але після агресивних обстрілів вона миттєво зібрала речі і виїхала з міста на автомобілі.
- Джамала 4 доби добиралась до румунського кордону, де їх залишив чоловік артистки – Сеїт-Бекір. Він повернувся у Київ.
- Співачка через Румунію потрапила у Туреччину та залишила дітей в Стамбулі. Після цього вона відправилась у Європу, аби бути "максимально корисною" та розповідати світові про російських окупантів. Вона дала вже понад 30 інтерв'ю іноземним виданням.
- Варто додати, що після наступу Росії в Україну шанси гурту Kalush Orchestra перемогти в конкурсі в Італії різко зросли: букмекери їм пророкують перше місце.