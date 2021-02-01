У смугастому топі: Джамала показала стильний образ на яхті в Єгипті – фото

Співачка Джамала разом з молодшим сином Селім-Гіраєм відпочивала в Єгипті. Зірка вже повернулась додому, однак продовжує показувати, яким був її відпочинок. На курорті вона встигла насолодитися морською прогулянкою на яхті.

Джерело: інстаграм Джамали

Для відпочинку зірка обрала стильний повсякденний образ, який вигідно підкреслив фігуру.

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Стильний образ Джамали

Для виходу в Червоне море артистка обрала комфортний та трендовий образ. Вкорочені джинси з високою посадкою вона поєднала з білим топом в синю смужку, який зав'язала на талії. Світлий верх з V-подібним вирізом звабливо оголив плечі та підкреслив засмагу, якою Джамала може похизуватися за тиждень відпочинку в Єгипті.

На білосніжній яхті співачка відпочивала босоніж. Вона довершила образ лаконічними ланцюжками та браслетами, а волосся і чубчик вклала рівно. На курорті Джамала рідко фарбувалась, тому для морської прогулянки також не стала наносити макіяж. Вона сфотографувалась на тлі скелястого узбережжя і вразила мережу мальовничими кадрами.



Джамала на яхті в Єгипті / Фото Instagram / @jamalajaaa



Джамала на яхті в Єгипті / Фото Instagram / @jamalajaaa