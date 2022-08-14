Переможниця Євробачення-2016 поділилась, що новий трек присвятила всім тим, хто не кинув українців у біді та відгукнувся їм допомогти під час війни з росією. Таким чином співачка вирішила віддячити іноземним друзям за доброту, які прийняли 6 мільйонів біженців за кордоном.

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"Thank you, Stranger" – для мене – це подяка мільйонам жителів сусідніх країн, які відкрили свої домівки й серця протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну", – написала Джамала в мережі.



Джамала випустила пісню-подяку "Thank you, Stranger" / Фото з інстаграму співачки

Відеокліп пісні складається з особистих моментів українських сімей, яким теж допомогли іноземці. Джа зізналась, що поки готувала ролик до випуску, її "очі були на мокрому місці". "Ми не змогли б використати всі історії, але кожна цього заслуговує", – додала вона. Зазначимо, що відео створене у співпраці з МЗС України.

Джамала – Thank you, Stranger: дивитись відео онлайн

Нагадаємо, що співачка Джамала сама на собі відчула, що таке бути емігранткою з двома дітьми. На початку повномасштабного вторгнення вона перетнула кордон Румунії, де її гостинно зустріли, а вже звідти відправилась до сестри в Туреччину. Впродовж наступних пів року вона гастролювала Європу, нагадуючи світу про війну та збирала кошти на підтримку України.