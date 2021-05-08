Ніколи знову: Джамала щемливо звернулась до фанів у День пам'яті і примирення

У День пам'яті і примирення, який відзначають в Україні 8 травня, популярна українська співачка Джамала виступила зі зверненням до громадськості. Вона висловилась про важливість миру в нашому житті.

8 травня з 2015 року вважається Днем пам'яті та примирення. Цей день, а також 9 травня присвячені пам'яті більш як 80 мільйонів людей, які полягли через війну.

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Джамала про День пам'яті та примирення

Відома українська артистка Джамала висловилась про 8 травня. Вона оприлюднила допис, де звернулась до прихильників. Вона наголосила, що важливим є не забувати про історію свого народу та пам'ятати все це, щоб не допустити повторення насильства.

Пам’ятати історію, берегти у серцях подвиг наших предків і не допускати помилок минулого в нашому майбутньому. Нехай в кожному домі буде тільки мир,

– написала Джамала.

У коментарях підписники підтримали артистку та погодились з її думкою. Прихильники також побажали мирного неба над головою кожному.

Що відомо про 8 і 9 травня в Україні