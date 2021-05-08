8 мая с 2015 года считается Днем памяти и примирения. Этот день, а также 9 мая посвящены памяти более 80 миллионов человек погибли из-за войны.
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Джамала о Дне памяти и примирения
Известная украинская артистка Джамала высказалась относительно 8 мая. Она обнародовала сообщение, где обратилась к поклонникам. Она подчеркнула, что важно не забывать об истории своего народа и помнить все это, чтобы не допустить повторения насилия.
Помнить историю, беречь в сердцах подвиг наших предков и не допускать ошибок прошлого в нашем будущем. Пусть в каждом доме будет только мир,
– написала Джамала.
В комментариях подписчики поддержали артистку и согласились с ее мнением. Фанаты также пожелали мирного неба над головой каждому.
Что известно о 8 и 9 мая в Украине
- В День памяти и примирения с заявлением выступил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что мир никогда не должен забыть, что "нацизм был абсолютным злом", а оправдывать его – нельзя.
- С 2015 года термин "Великая Отечественная война" убрали из украинского законодательства, а пропаганду коммунизма или нацизма запретили.
- 8 мая теперь считается Днем памяти и примирения, а 9 – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
- Символом Дня победы с 2014 года является красный мак. Он олицетворяет цветок мака и одновременно кровавый след от пули.