8 травня з 2015 року вважається Днем пам'яті та примирення. Цей день, а також 9 травня присвячені пам'яті більш як 80 мільйонів людей, які полягли через війну.
До теми Нацизм був абсолютним злом, – Зеленський зробив заяву до Дня пам'яті та примирення
Джамала про День пам'яті та примирення
Відома українська артистка Джамала висловилась про 8 травня. Вона оприлюднила допис, де звернулась до прихильників. Вона наголосила, що важливим є не забувати про історію свого народу та пам'ятати все це, щоб не допустити повторення насильства.
Пам’ятати історію, берегти у серцях подвиг наших предків і не допускати помилок минулого в нашому майбутньому. Нехай в кожному домі буде тільки мир,
– написала Джамала.
У коментарях підписники підтримали артистку та погодились з її думкою. Прихильники також побажали мирного неба над головою кожному.
Що відомо про 8 і 9 травня в Україні
- У День пам'яті і примирення із заявою виступив президент Володимир Зеленський. Він підкреслив, що світ ніколи не повинен забути, що "нацизм був абсолютним злом", а виправдовувати його – не можна.
- З 2015 року термін "Велика Вітчизняна війна" прибрали з українського законодавства, а пропаганду комунізму чи нацизму заборонили.
- 8 травня тепер вважається Днем пам'яті й примирення, а 9 – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
- Символом Дня перемоги з 2014 року є червоний мак. Він уособлює квітку маку й водночас кривавий слід від кулі.