Джамала розповіла, як розривається між материнством і творчістю

Днями Джамала отримала новий титул, ввійшовши до 100 найуспішніших жінок України разом з Катею Осадчою, Ірмою Вітовською та іншими зірками. Однак сама співачка зізнається, що зараз чи не найскладніший період в її житті. Вона розривається між материнством і творчістю, однак не йде з шоу-бізнесу та сцени.

Українське видання "Новое Время" опублікувало список 100 найуспішніших жінок країни. Перше місце серед представниць шоу-бізнесу посіла Джамала. Співачка відреагувала на почесне звання в інстаграм-профілі та зізналась, що саме зараз їй як ніколи приємно носити цей титул.

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Як Джамала поєднує материнство з творчістю

У червні минулого року артистка вдруге стала мамою, народивши сина Селім-Гірая. Молодшому нащадку зірки виповнилося всього вісім місяців, тоді як старшому Еміру 2 роки. Однак після других пологів вона не ставила кар'єру на паузу та не йшла в декретну відпустку, продовжуючи виступати та записувати хіти. У новому дописі Джамала зізналась, щоранку повторює собі, що вона сильна й з усім впорається, адже зараз має шалений ритм життя.

Діти, чоловік, робота, собака, хатні справи, трошки ти. І якщо в цьому є успіх – чудово. Сказати, що зараз непросто – нічого не сказати,

– написала Джамала.

Співачка додала, що з дня у день розривається між материнством і творчістю. Вона пригадала, як заколисувала Селім-Гірая, паралельно прослуховуючи новий альбом, обираючи обкладинку, вичитуючи матеріал інтерв'ю та готуючись до нового, однак вже англійською. Зі старшим сином, безумовно, менше клопотів, однак забирати його з садочка – обов'язок зіркової мами.

"Кожного разу кажу собі: "Зараз-зараз, скоро стане легше, це просто такий момент". Такі ми – ми з вами! Це наш з вами успіх", – наголосила Джамала, розділивши своє звання з усіма матерями.

Додамо, після народження другого сина Джамала відмовилась від допомоги нянь через пандемію коронавірусу й ділила батьківські обов'язки з чоловіком Бекіром: татко доглядав за Еміром, а мама – за новонародженим Селім-Гіраєм. До того ж з пологового будинку співачка переїхала до друзів, поки в дитячій завершувався ремонт. Чи допомагають няні з вихованням хлопчиків зараз, невідомо, однак, судячи з напруженого графіка артистки, за її синами таки доглядають помічниці.