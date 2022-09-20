Я знову одна, – Джамала розплакалася через самотність та життя в Польщі

Співачка Джамала від початку повномасштабної війни перебуває за кордоном. Зізнається, що бути далеко від дому їй дуже важко, але вона прагне якомога довше залишатися на польських "Танцях з зірками", де збирають гроші для українських дітей.

Від лютого Джамала перебуває за кордоном, звідки активно допомагає Україні. Артистка погодилася стати учасницею польських "Танців з зірками", оскільки під час її виступів збирають кошти для українських дітей.

До слова Джамала розповіла, у чому різниця між українськими та польськими "Танцями з зірками"

Джамала показала фото, на яких плаче

Однак бути далеко від чоловіка та дітей для Джамали нестерпно. Діти виконавиці живуть з її сестрою в Туреччині, чоловік залишився в Києві. Джамала не приховує, що їй дуже важко бути в Польщі, залишається там лише для того, щоб зібрати якомога більше коштів на допомогу українським дітям, які постраждали під час війни.

Поки артистка продовжує участь в "Танцях з зірками", доти триває збір. Вона просить шанувальників про підтримку: "Сьогодні після прогону завтрашнього шоу просто відчула занепад сил. Чому ділюся цим? Хочу нагадати, чому я зараз у Польщі. Я тут тому, що Polsatfoundation запустив благодійний збір на користь українських дітей. Ваша підтримка дуже потрібна мені в цій боротьбі. Важливо голосувати. Чому? Поки я танцюю, продовжується збір. Не танцюю, не вигрібаю? Мої проблеми! Тоді не продовжується збір".

Я дуже втомилася, я знову одна, не хочу. Хочу, щоб ми перемогли швидше і повернулося життя,

– зі сльозами на очах поділилася зірка.



Джамала про життя в Польщі / Скриншоти інстаграм-сторіс співачки

Джамала виїхала за кордон, щоб вберегти дітей від війни. Однак артистка не збиралася сидіти на місці, прагнула допомагати Україні наблизити перемогу. Спочатку вона гастролювала світом, виступала на благодійних концертах. Коли зрозуміла, що цього замало, погодилася на участь в "Танцях з зірками" в Польщі. Рік тому артистка була учасницею української версії шоу, тому вже мала деякий досвід.

"Я буду йти до кінця, буду пітніти. Я хочу, щоб до мене не було жалю. Щоб не було такого, що я приїхала з України, що в нас війна, і вже не важливо, як я танцюю. Хочеться, щоб говорили про достойну конкуренцію", – казала Джамала про виступи на польських "Танцях".