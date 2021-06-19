Джамала зворушливо привітала сина з першим днем народження

Рік тому цього дня, 19 червня, Джамала стала мамою вдруге. Молодшому сину співачки Селім-Гіраю виповнився один рік. З нагоди першого дня народження малюка зірка показала зворушливі фото з сімейної зйомки.

37-річна Джамала наважилась показати обличчя молодшого сина, коли йому було лише 9 місяців. Селім-Гірай знявся в кліпі на пісню "Вірю в тебе", яку його зіркова матуся присвятила всім дітям. Відтоді співачка не ховає малюка від камер і часто ділиться як домашніми, так і студійними фото з хлопчиком. Не став винятком і день його народження.

Цікаво Дружину Віктора Павліка виписали з пологового будинку: відео

Сім'я влаштувала зйомку, приурочену до дня народження Селім-Гірая. Як Джамала, так і її чоловік Бекір з синами позували в образах у пастельних кольорах. Артистка замилувала не лише родинними фото в повному складі, а й показала зворушливе ставлення 3-річного Еміра до молодшого братика. Хлопчики обіймались і реготали на камеру.

Я не знаю, як ми без тебе жили. Будь завжди. Хайырлы яшлар олсун (Вітаю з днем народження – ред. Showbiz 24). Любимо,

– написала співачка.

Для перегляду всіх фото гортайте вправо

Батьки вже привітали іменинника з першим днем народження. З самого ранку вони вручили йому конструктор і величезні кульки з написом "Селіму від Матроскіна". Син артистки був в захваті від привітань.

Зауважимо, незадовго до дня народження Селім-Гірая Джамала показувала його рідкісні фото. На них малюк позував у трьох образах у світлій дитячій кімнаті, яку ділить зі старшим братиком Еміром.