37-летняя Джамала решилась показать лицо младшего сына, когда ему было всего 9 месяцев. Селим-Гирай снялся в клипе на песню "Вірю в тебе", которую его звездная мама посвятила всем детям. С тех пор певица не скрывает малыша от камер и часто делится как домашними, так и студийными фото с мальчиком. Не стал исключением и день его рождения.

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Семья устроила съемку, приуроченную ко дню рождения Селим-Гирая. Как Джамала, так и ее муж Бекир с сыновьями позировали в образах в пастельных цветах. Артистка умилила не только семейными фото в полном составе, но и показала трогательное отношение 3-летнего Эмира к младшему братику. Мальчики обнимались и смеялись на камеру.

Я не знаю, как мы без тебя жили. Будь всегда. Хайырлы яшлар олсун (Поздравляю с днем ​​рождения – ред. Showbiz 24). Любим,

– написала певица.

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Родители уже поздравили именинника с первым днем рождения. С самого утра они вручили ему конструктор и огромные шарики с надписью "Селиму от Матроскина". Сын артистки был в восторге от поздравлений.

Заметим, незадолго до дня рождения Селим-Гирая Джамала показывала его редкие фото. На них малыш позировал в трех образах в светлой детской комнате, которую делит со старшим братом Эмиром.