Поединок Нидерландов и Украины закончился поражением для нашей сборной и счетом 3:2. И многие признают – украинская команда проявила себя хорошо. Перед матчем все поклонники затаили дыхание, а вместе с ними знаменитости, которые открыто выразили поддержку сборной.

К слову Сборная Украины повторила антирекорд Евро по проигранным матчам

Украинские звезды поддерживают сборную

Сергей Притула

Сергей Притула поделился, что обязательно болел и будет болеть за украинских футболистов. Он также припомнил приятные воспоминания отбора к Евро.

Где ребята Шевченко, напомню, создали маленькую, но сенсацию, и вышли из группы с первого места. Не проиграв ни разу! Расписав ничью с португальцами на выезде и празднуя победу дома,

– написал Сергей Притула.

"Я не знаю, сколько наших болельщиков будет сегодня на трибунах в Амстердаме. Но точно знаю, что вся Украина будет поддерживать наших ребят! Несмотря на вой на болотах из-за формы сборной. С лозунгом "Слава Украине! Героям Слава!" Верим в победу! Украина, вперед!" – подытожил шоумен.

Джамала

Певица опубликовала архивные фото с Евро, где позирует в форме сборной Украины. Она подчеркнула, что является фанатом команды и поддержала ее: "Новой формы пока нет, но вы знаете... Слава Украине!".

Анна Ризатдинова

Спортсменка также присоединилась к поддержке украинской команды: "Болеем за нашу сборную Украины".

Наталка Карпа

Исполнительница поделилась трогательным фото дочери в форме сборной. Судя по фото, звезда вместе с семьей наблюдала за матчем по телевидению.

Евгений Клопотенко

Украинский кулинар подчеркнул, что придерживается важной традиции – болеет за украинскую сборную во всех возможных чемпионатах. Он также поделился воспоминаниями, как поддерживал Украину на Евро или чемпионатах мира в разные годы.

В памяти то все очень мощно и сентиментально. И вот сегодня начало новой истории. Украина – Нидерланды. Я уже чувствую эти проклятые слезы,

– написал Клопотенко.