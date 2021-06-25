Українська співачка тішить своїми композиціями іноземну публіку. Особливу увагу Джамала завжди приділяє зовнішньому вигляду. Вона знає, як виглядати бездоганно будь-де та будь-коли.
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Новий образ Джамали
Та артистка не лише демонструє стильні аутфіти, але й вміє дивувати публіку. Вранці вона влаштувала фотосесію в готельному номері. Джамала постала перед камерою в білій oversize футболці з чорно-білим зображенням Джастіна Бібера та жовтої качечки. На знімках не видно, з яким низом зірка поєднала таке вбрання, оскільки вона позувала не в повний зріст.
Коротке волосся Джа вклала рівно й деякі пасма зчепила ззаду. На обличчі вона зробила бездоганний макіяж: вирівняла тон, на повіки нанесла чорні стрілки, а на губи – світлий блиск. Виконавиця вирішила довершити повсякденний образ прикрасами – великими сережками-кільцями та чокерами.
Доброго ранку! Камінг-аут та неочікуване ранкове зізнання. Я люблю Бібера,
– написала Джа під фото.
Для перегляду всіх фото гортайе праворуч:
У коментарях підписники активно залишають багато приємних слів на адресу улюблениці.
- "Дуже гарно виглядаєте! Ви так швидко повернулися в форму! Я вами захоплююсь!"
- "Бібер на футболці, звісно, гарний, але, Джа, ви така красуня!"
- "Дуже!"