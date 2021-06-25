Українська співачка тішить своїми композиціями іноземну публіку. Особливу увагу Джамала завжди приділяє зовнішньому вигляду. Вона знає, як виглядати бездоганно будь-де та будь-коли.

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Новий образ Джамали

Та артистка не лише демонструє стильні аутфіти, але й вміє дивувати публіку. Вранці вона влаштувала фотосесію в готельному номері. Джамала постала перед камерою в білій oversize футболці з чорно-білим зображенням Джастіна Бібера та жовтої качечки. На знімках не видно, з яким низом зірка поєднала таке вбрання, оскільки вона позувала не в повний зріст.

Коротке волосся Джа вклала рівно й деякі пасма зчепила ззаду. На обличчі вона зробила бездоганний макіяж: вирівняла тон, на повіки нанесла чорні стрілки, а на губи – світлий блиск. Виконавиця вирішила довершити повсякденний образ прикрасами – великими сережками-кільцями та чокерами.

Доброго ранку! Камінг-аут та неочікуване ранкове зізнання. Я люблю Бібера,

– написала Джа під фото.

Для перегляду всіх фото гортайе праворуч:

У коментарях підписники активно залишають багато приємних слів на адресу улюблениці.