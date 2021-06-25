Украинская певица радует своими композициями иностранную публику. Особое внимание Джамала всегда уделяет внешнему виду. Она знает, как выглядеть безупречно в любом месте и в любое время.
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Новый образ Джамалы
Но артистка не только демонстрирует стильные аутфиты, но и умеет удивлять публику. Утром она устроила фотосессию в гостиничном номере. Джамала предстала перед камерой в белой oversize футболке с черно-белым изображением Джастина Бибера и желтой уточки. На снимках не видно, с каким низом звезда соединила такой наряд, поскольку она позировала не в полный рост.
Короткие волосы Джа уложила ровно и некоторые пряди сцепила сзади. На лице она сделала безупречный макияж: выровняла тон, на веки нанесла черные стрелки, а на губы светлый блеск. Исполнительница решила дополнить повседневный образ украшениями – крупными серьгами-кольцами и чокерами.
Доброе утро! Каминг-аут и неожиданное утреннее признание. Я люблю Бибера,
– написала Джа под фото.
Для просмотра всех фото листайе справа:
В комментариях подписчики активно оставляют много приятных слов в адрес любимицы.
- "Очень красиво выглядите! Вы так быстро вернулись в форму! Я вами восхищаюсь!"
- "Бибер на футболке, конечно, хорош, но, Джа, вы такая красавица!"
- "Очень!"