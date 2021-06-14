Джамала часто публікує в мережі ефектні кадри, на яких показує нові аутфіти. У вихідний зірка продемонструвала прекрасний look для вечірки.

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Ефектний look Джамали

У теплу літню суботу співачка потішила прихильників живим концертом на свіжому повітрі. Для виступу зірка обрала ефектне вбрання. Вона вийшла на сцену в комбінезоні ніжно-рожевого кольору, що був задекорований блискітками. Зверху комбінезон мав опущені рукави, що додало образові жіночності.

Концертне вбрання Джамала поєднала з взуттям на високих підборах. Довге волосся вона вклала у легкі хвилі. Така зачіска гармонійно доповнила образ. Серед прикрас аутфіт Джамали довершили сережки, лаконічна підвіска, браслет і каблучка.

Нігті знаменитість нафарбувала рожевим лаком, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями та чорними стрілками на повіках і матовою помадою на губах.

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Підписники артистки не змогли залишити такий допис без уваги. В коментарях вони вже засипали зірку величезною кількістю компліментів.