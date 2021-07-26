Програма "Хто зверху" покаже спецвипуск проєкту на честь Дня незалежності. За лаштунками шоу популярна українська співачка Джамала поділилась думками про незалежну Україну та її мешканців.

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Джамала про незалежність України

Виконавиця зізналась, що чітко не пам'ятає того дня, коли Україну оголосили незалежною, адже тоді вона була занадто маленькою. Однак вона поділилась спогадом, коли відчула, що означає жити у незалежній країні.

Я приїхала в Київ, коли мені було 17 років, адже вступила до Національної академії Чайковського. З того моменту щось точно змінилось для мене. Коли навчалась у Сімферополі, то Київ бачила у мріях. Він був для мене, наче Лос-Анджелес, наче Голлівуд,

– зізналась Джамала.

"Знаєте, щось таке величезне, з дуже крутими людьми, професіоналами. В перший же день в столиці побігла досліджувати місто. Всюди щось відбувалось – концерти, заходи. Це було щось абсолютно нове", – додала зірка.

Співачка зізналась, що особливою рисою нашого народу вважає чуттєвість та емоційність: "Якби була якась шкала, то наша країна займала б перше місце. Думаю, що це наша ментальна національна особливість: сприймати все надто чуттєво, до мурашок. З одного боку, можливо, це звучить, як наша слабкість, а з іншого – абсолютна сила".



Джамала / Фото пресслужба

Джамала пригадала Євробачення-2016

Спогади про перемогу на міжнародному пісенному конкурсі викликають у знаменитості особливо приємні спогади.

"Після перемоги на Євробаченні-2016 я майже не спала. Прилетіла в аеропорт Бориспіль і пам’ятаю, що мене "несли". І це не у фізичному сенсі, а в духовному. Стільки людей, стільки квітів, така колосальна любов... Було відчуття, наче маю крила і літаю. Не потрібно було мене навіть нести, як на рок-концерті. Я відчувала підтримку і щастя людей на всі 100%. Від любові українців завжди мурахи", – підкреслила Джамала.