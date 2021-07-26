Джамала приєдналася до колег, які відправилися у відпустку на море. На особистій сторінці в інстаграмі вона ділиться з прихильниками найяскравішими моментами.

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Фото Джамали з собачкою

Днями зірка оприлюднила декілька кадрів, якими замилувала підписників. Вона позувала на пляжі, тримали в руках болонку Бучі. Це собачка її племінниці, яку дівчинка отримала в подарунок на день народження. Джамала постала перед камерою, сидячи на шезлонгу в купальнику та солом'яному капелюсі. Волосся вона просто забрала назад, а на обличчя не наносила косметику.

Виконавиця обожнює тварин, тому не приховувала радісних емоцій. Джамала обіймала Бучі та щиро усміхалася.

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Така публікація не залишилася без уваги фоловерів артистки. Вони активно коментують її та залишають багато приємних слів.