У ньому трохи смутку та меланхолії, – Джамала презентувала альбом "5:45"

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала презентувала новий альбом "5:45". У ньому зібрані чуттєві, душевні пісні, які виконавиця писала протягом двох років.

Довгоочікувана прем'єра відбулася в п'ятницю, 23 квітня. На особистій сторінці в інстаграмі артистка опублікувала допис, у якому більше розповіла про нові композиції.

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Альбом Джамали "5:45"

"5:45" продовжує моє вивчення емоцій людини. Він про погляд в себе. У ньому є трохи смутку та меланхолії. Він про душевний стан, коли ти просто сприймаєш все, як є, і розумієш, що нічого не можна змінити", – розповіла співачка.

Джамала додала, що в альбом увійшли пісні, які вона писала з електронними музикантами протягом двох років. Також під час запису вона познайомилася з музикантом Іллею Місюрою: "Хоча ми здебільшого працювали дистанційно, мені сподобалося, як він мене відчував. Ми так довго працювали над піснею "5:45", що Ілля вже навіть вивчив мене: якщо мені подобається – відповідаю одразу, якщо ні – довго мовчу, думаю, що саме не так".

Мені здається, багатьом з вас "5:45" буде співзвучний в емоційному плані. Хтось, щоб розібратися в собі, ходить до психологів, менторів, коучів. Мені ж в цьому допомагає написання пісень. Коли написала музику, тексти, мелодію, ритм, я ніби сходила до вас в гості й розповіла про все, що мене турбує,

– поділилася Джа.

Пісні альбому "5:45":

"5:45";

"Поринь";

"Пастка";

"Сміюсь і плачу";

"Жалі".

⠀Джамала – альбом "5:45": слухайте онлайн