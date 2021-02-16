Джамала з'явилась на зйомках у звабливому светрі з оголеними плечима: фото образу

Разом з музикантами співачка Джамала записала нове відео, яке невдовзі представить публіці. Для зйомок вона обрала стильний образ total black, одягнувши светр з оголеними плечима.

На початку нового року Джамала влаштувала творчу паузу. Вона встигла відпочити в Єгипті з молодшим сином і зайнятися собою – почала правильно харчуватися та тренуватися. Тепер зірка повернулась до звичного шаленого ритму з численними зйомками та ефірами. Одну з них вона показала понад 900-тисячній аудиторії прихильників.

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"Сьогодні був дуже хороший день з хорошими людьми. Ми зняли щось дуже добре і красиве", – поділилась знаменитість.

Образ Джамали

Для ефектних світлин зірка позувала в стильному светрі з пікантним декольте, який оголив плечі, та штанах палаццо з високою талією і кишенями. Чорне лаковане взуття чудово поєднувалося з вбранням Джамали. Схоже, вона зробила ставку на total black, аби приховати зайві кілограми, з якими бореться вже понад місяць. За два тижні дієти співачці вдалося скинути всього 800 грамів з омріяних 10 кілограмів.

Look артистка довершила лаконічним золотий медальйоном та розкішним макіяжем з ніжними тінями і блискучою рожевою помадою. Коротке волосся і чубчик вона вклала у вишукані локони й виглядала приголомшливо.

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