Виконавиця за час своєї кар'єри встигла стати однією з найпопулярніших в Україні, прославила нашу державу на весь світ на Євробаченні у 2016 році. Тепер вона часто тішить прихильників не лише музичними новинками, а й гарними фотографіями.

До теми Джамалі – 38: знакові пісні переможниці Євробачення-2016

Святковий look Джамали

Артистка оприлюднила фото, на якому постала перед камерою в яскравому вбранні. Джамала похизувалася фігурою в штанах смарагдового кольору, що в тренді цього сезону, та білому топі з блакитним принтом і чорними бретелями. Вбрання мало спокусливе декольте, яке додало образові ніжності та жіночності.

Серед прикрас Джа вирішила доповнити аутфіт ланцюжком, сережками, браслетом і каблучкою. Довге волосся вона вклала у розкішні локони, а на обличчі зробила легкий макіяж у нюдових відтінках.

"З днем народження мене!", – написала Джамала під фотографіями.



Святковий образ Джамали / Фото з інстаграму співачки



Святковий образ Джамали / Фото з інстаграму співачки



Святковий образ Джамали / Фото з інстаграму співачки

У коментарях під дописом прихильники залишають багато приємних слів на адресу виконавиці. До привітань приєдналися і її колеги: