Исполнительница за время своей карьеры успела стать одной из самых популярных в Украине и прославила нашу страну на весь мир на Евровидении в 2016 году. Теперь она часто радует поклонников не только музыкальными новинками, но и красивыми фотографиями.

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Праздничный look Джамалы

Артистка опубликовала фото, на котором предстала перед камерой в ярком наряде. Джамала похвасталась фигурой в брюках изумрудного цвета, который в тренде в этом сезоне, и в белом топе с голубым принтом и черными бретелями. У наряда было соблазнительное декольте, которое придало образу нежности и женственности.

Среди украшений Джа решила дополнить аутфит цепочкой, сережками, браслетом и кольцом. Длинные волосы она уложила в роскошные локоны, а на лице сделала легкий макияж в нюдовых оттенках.

"С днем ​​рождения меня!", – написала Джамала под фотографиями.



Праздничный образ Джамалы / Фото с инстаграма певицы



Праздничный образ Джамалы / Фото с инстаграма певицы



Праздничный образ Джамалы / Фото с инстаграма певицы

В комментариях под постом сторонники оставляют много приятных слов в адрес исполнительницы. К поздравлениям присоединились и ее коллеги: