Джамала пояснила, чому Україна повинна їхати на Євробачення попри загрозу Росії

Після того, як Kalush Orchestra обрали представляти Україну на Євробаченні-2022, єврофани стали сумніватися, чи варто нам взагалі їхати на конкурс через загрозу Росії. Джамала переконана –треба їхати та боротися.

На думку багатьох українських єврофанів, через загрозу повномасштабної війни з Росією Євробачення-2022 стало не на часі. Поки "диванні експерти" розмірковують, летіти чи не летіти Kalush Orchestra в Італію, Джамала доводить, чому Україна повинна бути в Турині.

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Чому Україна повинна їхати на Євробачення-2022

Суддя Нацвідбору-2022 пояснила, що Євробачення – це не концерт, а конкурс, на якому за пів хвилини треба довести, що ти вартий перемоги. Відтак Україна має нагадати світу про свою багату культуру й поборотися за першість.

Ми маємо брати участь у Євробаченні. Тому що це ще одне нагадування про нас, про нашу культуру світу. А всі ці "не на часі", "їхати нема кому" – не підходять. Ми для себе, ми за себе та насамперед за країну маємо їхати та виступати краще за всіх,

– висловилась Джамала.

Хоч фавориткою співачки на Нацвідборі була Alina Pash, а гурту Kalush Orchestra вона віддала аж третє місце, та все ж побажала хлопцям успіху.

одразу після прямого ефіру Джамала натякала, що гурт Kalush Orchestra не виграв Нацвідбір-2022, бо повторив за Go_A . На її думку, мотиви пісні Stefania нагадують Shum, а Європа це вже чула.

Джамала на Нацвідборі Євробачення-2022 / Фото з інстаграму співачки

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Джамала про скандали на Нацвідборі Євробачення-2022

Упродовж останніх двох тижнів Джамала трималась осторонь від скандалів і не коментувала їх журналістам. Однак, як з'ясувалось, вона не проти розбірок і сварок. На думку зірки, це демонструє, що країні не все одно.

Ми постійно скандалимо тільки тому, що нам не байдуже, хто буде представляти нашу країну. Немає ще в нас таких виконавців, які отримали великі міжнародні премії, тому кожен виступ за кордоном для нас дуже важливий,

– пояснила Джамала.

"З одного боку дуже бентежить, що кожного року є якийсь скандал з приводу Євробачення. А з іншого – пристрасті вирують, тому що нам не все одно", – додала Джамала.

Джамала про Нацвідбір Євробачення-2022 / Відео з інстаграму співачки

Повний текст публікації Джамали:

Зі скандалом чи без, бажано без, але ми маємо брати участь у Євробаченні. Чому? Тому що це ще одне нагадування про нас, про нашу культуру світу. А всі ці "не на часі", "їхати нема кому" – не підходять. Це як купити квиток, але на зло провіднику піти пішки.

Ми для себе, ми за себе та насамперед за країну маємо їхати та виступати краще за всіх! Зрозуміють або не зрозуміють, осудять чи ні, все одно. Їхати та боротися.

Головна різниця між концертом та конкурсом в тому, що в першому випадку за тебе вже проголосували квитком, а в другому — ти постійно і піснею, і дією маєш всім доводити, що вартий перемоги. Тут все жорстоко, справжня боротьба. 15-30 секунд, максимум хвилина. Не зацікавив? Все. Тому побажаймо Kalush Orchestra успіху. Нам всім потрібні класні новини!