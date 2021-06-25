Джамала в Польщі повторила образ Слави Камінської: фото в літньому костюмі

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала поїхала в Польщу. Там вона виступатиме на одному з фестивалів. Напередодні концерту артистка влаштувала фотосесію на свіжому повітрі. Вона постала перед камерою в літньому білому костюмі з синім принтом. Нещодавно фото у такому ж вбранні публікувала Слава Камінська.

Раніше Джамала зізнавалася, що найбільше грошей витрачає на одяг. Вона часто позує на камеру в трендових речах, демонструючи різні стильні аутфіти. Під час робочої поїздки в Польщу також похизувалася красивим look.

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Літній образ Джамали

Зірка ніжилася на сонечку, сидячи на на траві. Джамала постала перед об'єктивом в білому костюмі з синім принтом, який складався з блузки oversize та широких штанів. Блузку знаменитість не застібала й одягнула під неї білий топ. Такий look співачка поєднала з комфортним літнім взуттям – чорними босоніжками на низькій підошві.

Зазначимо, зовсім нещодавно фотографії в такому костюмі публікувала Слава Камінська. Тоді колега Джамали зробила декілька ефектних кадрів в студії звукозапису.

Джамала повернулася до звичної зачіски й вклала коротке волосся рівно. На обличчі вона зробила легкий макіяж у нюдових відтінках. Серед прикрас образ довершили сережки та лаконічний ланцюжок.

Жешув, ти такий спекотний! Але ми тримаємося та насолоджуємося кожним моментом,

– написала Джамала під фото.

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