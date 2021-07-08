Джамала показала яскравий образ на Atlas Weekend 2021: фото

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала виступила на одному з наймасштабніших фестивалів країни Atlas Weekend. Артистка вийшла на сцену у яскравому вбранні фіолетового кольору.

Приголомшлива Джамала потішила публіку неймовірним концертом. Вона виконала улюблені хіти та показала новий сценічний образ.

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Яскравий look Джамали

Артистка позувала на камеру в шкіряних штанах фіолетового кольору з зав'язками на талії, та бахромою з боків. Такий низ Джамала поєднала з рожево-фіолетовим топом з жовтими неоновими смугами. Довершила образ сітчастою кофтою з вирізом на животі та оголеними плечима.

З взуття обрала чорні туфті на високих підборах. Довге чорне волосся зірка вклала у легкі хвилі, а на обличчі зробила яскравий макіяж з жовтими стрілками на повіках і коричневою помадою на губах. Серед прикрас сценічний look артистки довершували масивні сережки.

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Нагадаємо, нещодавно на гастролях знаменитість виходила на сцену в яскравому бузковому костюмі, що складався з відвертого бра і штанів з розрізами до колін та високою посадкою.