Джамала показала, як відсвяткувала день народження старшого сина: яскраві фото

У суботу, 27 березня, старшому сину співачки Джамали Еміру виповнилося 3 роки. Батьки влаштували для іменинника грандіозне свято, запросивши його друзів та аніматорів. Захід відбувся в стилі улюбленого мультика малюка "Щенячий патруль".

Артистка не приховує синів від публіки та часто ділиться сімейними кадрами в соціальних мережах. З нагоди дня народження старшого сина Еміра Джамала опублікувала зворушливий допис, показавши ранкове святкування в колі його друзів.

Читайте також Джамала зізналася, скільки заробляла після перемоги на Євробаченні-2016

Як Джамала відсвяткувала 3-річчя сина

Співачка публічно привітала малюка з днем народження. Вона зізналася, що Емір виріс дуже швидко, їй не віриться, що йому вже цілих три роки. Артистка поділилася з фанами зворушливою історією, розповівши, що хлопчик вже в дитячому віці захищає її та піклується про неї.

Мій любий, тобі за кожен день вдячна! Я не знаю як, але тобі вже три роки! Вчора, коли вкладала тебе спати, ти сказав: "Анашка, я тобі ніколи не зроблю боляче". Мені нема чого додати ще. Вдячна,

– з любов'ю написала Джамала.

На святкуванні дня народження Еміра з'явилася не лише його зіркова мама, а й батько та молодший брат. Вони запросили на дитячу вечірку аніматорів у костюмах героїв мультика "Щенячий патруль" та підготували великий тематичний торт зі свічкою у вигляді цифри 3. Джамала зізналася, що її син в захваті від мультфільму про відважних цуценят, тому "Щенячий патруль" в них усюди, навіть на шкарпетках.

Для перегляду фото гортайте вправо

Додамо, днями молодшому нащадку Джамали Селім-Гіраю виповнилося 9 місяців. Тоді співака показала, як проводить вечори з чоловіком і синами. Вона опублікувала чуттєве домашнє відео, на якому вперше не стала приховувати обличчя Селімки.