"Хліб всьому голова": Джамала показала епічні кадри, як росіяни нищать українські поля

Українська співачка Джамала розповіла, що з дитинства її вчили шанувати хліб. Адже ті, хто пережив справжній голод, матимуть ціну найменшим крихтам. Їй боляче, як росіяни знищують поля, блокують експорт зерна та ганебно вивозять її у Росію.

На думку Джамали, хліб – це святе, і вона з дитинства пам'яєтає розповіді про його нестачу.

До слова Можуть бути великі ризики, – політолог припустив, чого чекати від зустрічі у Стамбулі щодо зерна

В нас була сімейна традиція: коли хліб раптово падав зі столу – підіймати його й тричі цілувати. Так робили багато кримськотатарських сімей. Тому що люди, які пережили голод, знають – хліб всьому голова,

– каже Джамала.

Вона наголошує, що росія знову намагається відібрати у людей хліб.

"Наші пшеничні поля випалюють. На окупованих територіях у фермерів крадуть врожай та обладнання. 11 вагонів пшениці росіяни вивезли тільки з окупованого Мелітополя. Маріупольських фермерів примушують передати все зібране зерно "торговому дому ДНР". Кілька днів тому було завдано ракети поцілили у зерновий термінал Миколаївського порту. Росія блокує в українських портах 22 млн тонн зерна, сподіваючись на знаття санкцій в обмін на зняття блокади. Вже давно зрозуміло, що нічого святого у них немає, але масштаби цинізму продовжують вражати", – каже зірка.

Свій допис вона продублювала англійською мовою, аби якомога більше її фанатів дізнались про жорсткокість росіян. Також вона прикріпила кілька моторошних фото, як горить український врожай через постійні бойові дії.

Для перегляду усіх фото гортайте направо:

росія краде зерно в Україні