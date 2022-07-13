По мнению Джамалы, хлеб – это святое, и она с детства помнит рассказы о его недостатке.

К слову Могут быть большие риски, – политолог предположил, чего ждать от встречи в Стамбуле относительно зерна.

У нас была семейная традиция: когда хлеб внезапно падал со стола – поднимать его и трижды целовать. Так поступали многие крымскотатарские семьи. Потому что люди, пережившие голод, знают – хлеб всему голова,

– говорит Джамала.

Она отмечает, что Россия снова пытается отобрать у людей хлеб.

"Наши пшеничные поля выжигают. На оккупированных территориях у фермеров воруют урожай и оборудование. 11 вагонов пшеницы россияне вывезли только из оккупированного Мелитополя. Мариупольских фермеров заставляют передать все собранное зерно "торговому дому ДНР". Несколько дней назад были нанесены ракеты, попавшие в зерновой терминал Николаевского порта. Россия блокирует в украинских портах 22 млн тонн зерна, надеясь на снятие санкций в обмен на снятие блокады. Уже давно понятно, что ничего святого у них нет, но масштабы цинизма продолжают поражать", – говорит звезда.

Свое сообщение она продублировала на английском языке, чтобы как можно больше ее фанатов узнали о жестокости россиян. Также она прикрепила несколько жутких фото, как горит украинский урожай из-за постоянных боевых действий.

Для просмотра всех фото пролистывайте направо:

россия крадет зерно в Украине