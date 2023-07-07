Танцювали на її весіллі: Джамала розчулила рідкісним фото зі своїм батьком

Українська співачка Джамала замилувала мережу щасливим фото зі своїм батьком. Світлина була зроблена у день її весілля, коли вони танцювали разом. Артистка присвятила татові, який святкував день народження, зворушливий допис.

Батьку Джамали – Аліму Джамаладінову – виповнилося 70 років. Архівним кадром з рідною людиною співачка поділилася Інстаграмі.

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На світлині Джамала дуже щаслива та у білій сукні нареченої танцює з батьком весільний танець. Цим фото співачка вирішила показати свого тата, щоб публічно привітати його з днем народження.

Виявилося, що 6 липня батько зірки святкує ювілей – 70 років. Джамала присвятила йому зворушливі рядки. Спочатку вона написала кримськотатарською мовою "З Днем народження, тату".

70 років тобі. Дякую завжди. Люблю!,

– додала співачка.



Джамала з татом / Фото з її інстаграму

У коментарях прихильники співачки теж приєдналися до привітань. Вони адресували тату Джамали чимало приємних слів:

"Найкращі побажання татові, многая літа і здоров'я",

"Щиро вітаю Аліма Аяровича з днем народження, бажаю міцного здоров'я",

"Вітання вашому батькові, здоров'я та миру".

"Вітаю тата такої талановитої доньки! Гордість України!"

"Вааааай! Вітаю Аліма з такою особливою датою".

"Мої щирі вітання всій вашій сім’ї. Татові передавай від мене вітання! Обіймаю".

"Джа, яка ти щаслива, аж світишся щастям. Шкода, що не кожна дівчинка затанцює з татком".

"Щиро вітаємо вашого тата з Днем народження!"

Джамала народилася в Оші Киргизької РСР у родині кримського татарина Аліма Джамаладінова та вірменки Галини Тумасової. Незабаром родина переїхала до Мелітополя, а наприкінці 1980-х років – до села Малоріченське у Криму. Її мама працювала викладачем у музичній школі, а батько – диригент за освітою.

У лютому цього року мама співачки Джамали – Галина Тумасова – відсвяткувала свій день народження. Зірка також присвятила мамі допис в Інстаграмі та показала архівні світлини всієї сім’ї.

До слова, нещодавно про свого батька розповіла співачка Тіна Кароль. Щоправда, артистка під час розмови не змогла стримати сліз та зізналась, що її ображає у поведінці тата. Виявилося, що він ніколи не був на її концертах.