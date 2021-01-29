У чорній сукні з білим принтом: Джамала показала стильний образ в Єгипті – фото

Відома українська співачка кримськотатарського походження Джамала відпочиває в Єгипті. Туди знаменитість відправилася разом із сім'єю. Зірка не лише приймає сонячні ванни на березі моря, але й хизується стильним літнім вбранням.

Джерело: інстаграм Джамали

Джамала нещодавно вирушила на відпочинок у сонячний Єгипет. Поки в Україні сніжна зима, знаменитість засмагає та насолоджується літом. Також вона показує варіанти стильних літніх аутфітів, які обирає для прогулянок.

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Стильний look Джамали в Єгипті

Для прогулянки у спекотну погоду Джамала обрала дуже красивий літній образ. Вона позувала на зеленій галявині серед пальм у легкій сукні чорного кольору з білим принтом у вигляді сердечок. Вбрання мало спокусливе декольте і гарно оголило плечі виконавиці, що додало аутфітові жіночності та звабливості.

Серед аксесуарів look співачки доповнювали ланцюжки, сережки та великі сонцезахисні окуляри з темними лінзами. Коротке волосся Джамала зібрала у хвіст, воно майоріло на вітрі. На обличчя народна улюблениця не наносила косметику, демонструючи натуральну красу та бездоганну золотисту засмагу.

Джамала мило усміхалася та раділа кожній миті, промінчикам сонця та шуму моря.



Джамала в Єгипті / Фото з інстаграму Джамали



Джамала в Єгипті / Фото з інстаграму Джамали



Джамала в Єгипті / Фото з інстаграму Джамали



Джамала в Єгипті / Фото з інстаграму Джамали