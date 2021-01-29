Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала отдыхает в Египте. Туда знаменитость отправилась вместе с семьей. Звезда не только принимает солнечные ванны на берегу моря, но и щеголяет стильным летним нарядом.

Источник: Инстаграм Джамалы

Джамала недавно отправилась на отдых в солнечный Египет. Пока в Украине снежная зима, знаменитость загорает и наслаждается летом. Также она показывает варианты стильных летних аутфитов, которые выбирает для прогулок.

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Стильный look Джамалы в Египте

Для прогулки в жаркую погоду Джамала выбрала очень красивый летний образ. Она позировала на зеленой лужайке среди пальм в легком платье черного цвета с белым принтом в виде сердечек. У нарадяа было соблазнительное декольте, которое красиво обнажило плечи исполнительницы, что придало аутфиту женственности и обаяния.

Среди аксессуаров look певицы дополняли цепочки, серьги и большие солнцезащитные очки с темными линзами. Короткие волосы Джамала собрала в хвост, они развевалось на ветру. На лицо народная любимица не наносила косметику, демонстрируя натуральную красоту и безупречный золотистый загар.

Джамала мило улыбалась и радовалась каждому мгновению, лучикам солнца и шуму моря.

Джамала в Египте / Фото из инстаграма Джамалы



Джамала в Египте / Фото из инстаграма Джамалы



Джамала в Египте / Фото из инстаграма Джамалы