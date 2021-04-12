Джамала показала розкішний образ у блискучому костюмі: фото

Популярна українська співачка Джамала продемонструвала новий вишуканий образ у костюмі з паєтками. Також вона поділилась думками щодо бодішеймінгу у соціальних мережах.

Відома українська співачка Джамала поділилась новим дописом у своєму інстаграмі. Зірка засвітила яскравий образ та розповіла про критику свого тіла у соціальних мережах.

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Образ Джамали

Артистка влаштувала фотосесію у гримерці перед виступом. Вона позувала перед камерою у вишуканому аутфіті. Для зйомки Джамала обрала стильний костюм, що складався з чорно-білих штанів-кльош і топа з чорною вставкою. На вбранні були блискучі паєтки, що додавали образові розкішності.

Також на топі була синя блискуча асиметрична вставка, що переливалась кольорами. Такий одяг знаменитість поєднала зі сріблястими босоніжками на високих підборах.

Джамала розпустила волосся та вклала його пишними локонами. На обличчі вона зробила гарний макіяж. Співачка підкреслила очі коричневими та чорними тінями у стилі smokey eyes та нафарбувала губи прозорим блиском.

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Джамала про критику в мережі

Артистка зізналась, що вже давно хотіла поговорити на тему бодішеймінгу, яка є дуже неоднозначною. Вона написала, що багато хто думає про те, що публічна особа має бути ідеальною та готовою до критики. Однак Джамала так не вважає.

Мені хотілося б бути гарною, доброю артисткою, дружиною, мамою, але насамперед подобатися собі. І якщо дійсно хочу пострункішати (не схуднути!), то для себе, тому що мені хочеться повернутися до звичної для мене ваги,

– розповіла Джамала.

Зірка зізналась, що майже одразу після пологів вона стикнулась з хвилею критики. Їй писали, що пора схуднути та перестати їсти. Це дуже засмутило Джамалу.

"Мене дратують блогери, які не встигли народити, а вже за два тижні виставляють фото з плоским животом. Вважаю, що це неправильно, це руйнує жіночу психіку. У пересічної жінки не така фізична будова, вона буде страждати так, що і через пів року після пологів не може показати свій живіт", – вважає артистка.

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Джамала додала, що вона не проти, якщо в когось така природа, коли є можливість бути стрункою відразу після пологів: "Читала, що одну відому модель, яка через кілька днів після пологів показала ідеальний живіт (прес у білизні) закидали камінням у коментарях. Інша відома модель написала, що нескінченно робити такі фото після пологів – це все одно, що мати гроші й нескінченно їх фотографувати".

Знаменитість зазначила, що добре, коли людина повертається до форми швидко, але, на її думку, не варто цим хизуватися. Адже це згодом може спричинити жорстоке ставлення до інших. Наостанок Джамала наголосила, що людину не варто критикувати за її вигляд.

Реакція мережі

Більшість прихильників Джамали погодилися з її думками: