Популярная украинская певица Джамала продемонстрировала новый изысканный образ в костюме с пайетками. Также она поделилась мнениями относительно бодишейминга в социальных сетях.

Известная украинская певица Джамала поделилась новым сообщением в своем инстаграме. Звезда засветила яркий образ и рассказала о критике своего тела в социальных сетях.

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Образ Джамалы

Артистка устроила фотосессию в гримерке перед выступлением. Она позировала перед камерой в изысканном аутфите. Для съемки Джамала выбрала стильный костюм, состоящий из черно-белых брюк-клеш и топа с черной вставкой. На одежде были блестящие пайетки, которые добавляли образу роскошности.

Также на топе была синяя блестящая асимметричная вставка, которая переливалась цветами. Такую одежду знаменитость соединила с серебристыми босоножками на высоком каблуке.

Джамала распустила волосы и уложила их пышными локонами. На лице она сделала красивый макияж. Певица подчеркнула глаза коричневыми и черными тенями в стиле smokey eyes и накрасила губы прозрачным блеском.

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Джамала о критике в сети

Артистка призналась, что уже давно хотела поговорить на тему бодишейминга, которая является очень неоднозначной. Она написала, что многие думают о том, что публичное лицо должно быть идеальным и готовым к критике. Однако Джамала так не считает.

Мне хотелось бы быть хорошей, доброй артисткой, женой, мамой, но прежде всего нравиться себе. И если действительно хочу стать более стройной (не похудеть!), то для себя, потому что мне хочется вернуться к привычному для меня весу,

– рассказала Джамала.

Звезда призналась, что почти сразу после родов она столкнулась с волной критики. Ей писали, что пора похудеть и перестать есть. Это очень расстроило Джамалу.

"Меня раздражают блогеры, которые не успели родить, а уже через две недели выставляют фото с плоским животом. Считаю, что это неправильно, это разрушает женскую психику. У рядовой женщины не такое физическое строение, она будет страдать так, что и через полгода после родов не может показать свой живот", – считает артистка.

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Джамала добавила, что она не против, если у кого-то такая природа, когда есть возможность быть стройной сразу после родов: "Читала, что одну известную модель, которая через несколько дней после родов показала идеальный живот (пресс в белье) забросали камнями в комментариях. Другая известная модель написала, что бесконечно делать такие фото после родов – это все равно, что иметь деньги и бесконечно их фотографировать".

Знаменитость отметила, что хорошо, когда человек возвращается к форме быстро, но, по ее мнению, не стоит этим хвастаться. Ведь это впоследствии может повлечь жестокое отношение к другим. Напоследок Джамала подчеркнула, что человека не стоит критиковать за его вид.

Реакция сети

Большинство поклонников Джамалы согласились с ее мнениями: