З Вєркою Сердючкою та Тіною Кароль: Джамала показала репетицію перед фіналом Євробачення-2023

Вже за декілька годин у Ліверпулі пройде грандіозний фінал Євробачення-2023. Україну на конкурсі представляє гурт TVORCHI. Але, крім них, також виступлять інші українські артисти – Джамала, Верка Сердючка, Тіна Кароль, Go_A.

Співачка Джамала кілька днів тому прибула до Великої Британії і показала репетицію перед фіналом. Нагадаємо, що у Ліверпулі Jamala представила новий альбом Qırım у супроводі оркестру.

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Українські артисти приїхали до Британії за кілька днів до грандіозної події, щоб підготуватися до заходу. Джамала показала, як на репетиції вона зустріла не лише своїх колег, а й переможців попередніх конкурсів.

Джамалі вдалося поспілкуватися з англійським співаком Семом Райдером, який представляв Велику Британію на міжнародній сцені конкурсу з піснею Space Man, де посів друге місце.



Джамала з Семом Райдером / Фото з її інстаграму

У артистки також відбувся діалог з переможцем Євробачення-2019 Дунканом Лоуренсом.



Джамала з Дунканом Лоуренсом / Фото з її інстаграму

Зірка також поділилася у Instagram спільними знімками з українськами артистами – Вєркою Сердючкою та гуртом Go_A.

Дивіться фото Джамали з репетиції / Фото з її соцмережі

Співачка вирішила показати своїм підписникам, як проходить репетиція перед фіналом. Вона опублікувала фото на сцені Ліверпуля під час останнього прогону свого номера.

Фінал Євробачення вже за лічені миті. Чекаєте? Зустрітися з кимось – це щось поза межами реальності тут. Але немає нічого неможливого. Далі буде,

– написала Джамала.



Джамала на репетиції перед фіналом Євробачення / Фото з її інстаграму

Нагадуємо, що Євробачення-2023 проходить від імені України в британському Ліверпулі на арені M&S Bank Arena. Перший півфінал пройшов 9 травня, другий – 11 травня.

Додамо, що до фіналу за підсумками двох півфіналів пройшли 20 артистів. Представники яких країн боротимуться за перемогу вже сьогодні – читайте у статті.