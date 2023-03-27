Джамала показала архівні кадри з сином та зворушливо привітала його з днем народження

Українська співачка Джамала зворушливо привітала старшого сина Еміра-Рахмана із днем народження. Зірка поділилася архівним відео свого сина, якому 27 березня виповнилося 5 років.

У відео Джамала зібрала архівні кадри, зроблені під час дорослішання хлопчика. Співачка зізналася, що за останній рік рідко бачилася із сином. У лютому вона вітала з днем народження маму.

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Зірка наголосила, що не може повірити в те, що хлопчику вже 5 років.

Коли ти народився, я зрозуміла, як виглядає абсолютна любов! І не уявляю своє життя без тебе. Якщо б в мене запитали, як виглядає 100% щастя – я би показала це відео,

– написала співачка.

Джамала зізналася, що робила це відео зі шматочків інших, які займають 10 годин спогадів. Її фінальна версія займає лише 5 хвилин.

"Поки це все монтувала, я зрозуміла, що винна тобі останній рік… Так, він не схожий на твої перші чотири… Так, мало мене в ньому було. Знай, це не з моєї провини", – звернулася вона до сина.

В Інстаграм-сторіс співачка показала, як зранку разом з кульками вітала старшого сина з днем народження.



Джамала показала сина в день його народження / Скриншот з її інстарграм-сторіс

Артистка зазначила, що Еміра-Разман за рік повномасштабної війни показав себе найхоробрішим. "Де б я не була, і що б я не робила – завжди тримаю твою посмішку перед собою. Ти мій мотиватор бути кращою і перемогти!", – написала співачка.

До слова, від початку повномасштабної війни Джамала постійно допомагає Україні, зокрема гастролює світом з благодійними концертами. Заради цього артистці доводиться жити в розлуці не лише з чоловіком, а й з рідними дітьми.