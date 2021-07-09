Відома перша учасниця нового сезону "Танців з зірками": хто вона

Організатори популярного телепроєкту "Танці з зірками" назвали ім'я першого зіркового учасника нового сезону. На паркет легендарного шоу вже цієї осені вийде неперевершена Джамала!

Новий сезон улюбленого проєкту стартує восени. учасників оголошуватимуть поступово за допомогою челенджу, який знаменитості передають один одному.

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Джамала – перша учасниця "Танців з зірками"

Розпочала челендж українська співачка кримськотатарського походження та мама двох синів – Джамала. Артистка зняла відео, де танцювала вдома, в гримерці, за лаштунками та за сценою. Вона з усмішкою на обличчі наголосила, що вийде на головний паркет країни.

Зірка передала естафету співаку Фаготу. Вже зовсім скоро прихильники "Танців" дізнаються, чи виконавець прийме цей виклик.

Що відомо про "Танці з зірками"?

"Танці з зірками" – популярне розважальне шоу. Знаменитості з різних сфер діяльності у прямому ефірі виходять на паркет та показують хореографічні постановки разом із професійними партнерами. Виступи пар оцінюють журі, а також можливість проголосувати за своїх улюбленців мають глядачі.

Цікаво "Танці з зірками": переможці всіх сезонів шоу

На українському телебаченні "Танці з зірками" вперше вийшли в ефір у 2006 році. Відтоді творці проєкту презентували 4 сезони, після чого в шоу була 6-річна перерва. Повернувшись на екрани у 2017 році, "Танці" вкотре спричинили фурор серед українських глядачів. Тоді перемогу здобули Наталія Могилевська та Ігор Кузьменко, у 2018 році – Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова, у 2019 – Ксенія Мішина та Євген Кот, у 2020 – Санта Дімопулос і Макс Леонов.