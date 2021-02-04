Було страшенно сумно: Джамала зізналась, скільки кілограмів скинула за два тижні дієти

Два тижні тому співачка Джамала оголосила, що починає худнути і мріє скинути 10 кілограмів. Навіть на відпочинку в Єгипті зірка дотримувалася дієти, однак бажаного результату на вагах не побачила. Їй не вдалось позбутися навіть одного кілограма.

Джерело: інстаграм Джамали

За два тижні правильного харчування і тренувань артистка побачила на вагах лише мінус 800 грамів. Таким результатом Джамала розчарована та зізнається, що сподівалася повернутися в розмір XXS значно швидше.

До теми У смугастому топі: Джамала показала стильний образ на яхті в Єгипті – фото

Джамала поділилась результатами схуднення

Раніше Джамала розповідала, що перед початком схуднення здала аналізи та звернулась до особистого дієтолога. Саме експерт допоміг артистці створити збалансовану дієту на підставі результатів обстеження, з урахуванням грудного вигодовування і відсутності повноцінного сну через виховання семимісячного Селім-Гірая.

Так, зірка має повноцінні прийоми їжі та вживає лише корисні продукти. Як показують результати дієти, позбутися 10 зайвих кілограмів співачці швидко не вдасть.

Мені було страшенно сумно… Ваги показали, що я скинула всього 800 грамів. Я не збираюся ставити експерименти над своїм організмом, моя дієта не називається "яблучко в день – і ти худенька". Це нові правила харчування, за якими я погодилася жити,

– поділилась Джамала.

Проте виконавиця поспішила похизуватися іншими результатами. Завдяки дієті в неї суттєво покращилися всі показники організму – холестерин, вміст вітаміну D та інші, а метаболічний вік знизився до 31 року.

"Всім, хто очікував більшого, вибачте. А я щаслива, що можу пишатися своїми новими результатами і продовжувати шлях до заповітної десяточки", – написала Джамала.