Дякую Богу, що зараз не вагітна, – Горняк та Остапчук зізналися, коли буде поповнення в сім'ї

Зіркове подружжя Володимира Остапчука та Христини Горняк давно планувало поповнення в сім'ї. Однак зараз Христина рада, що не вагітна, а дитина обов'язково в них буде після війни.

Під час війни Христина Горняк переїхала в Ужгород, а її коханий залишився в Києві. Жінка працювала у волонтерському штабі, надсилала гуманітарну допомогу для жінок та дітей, які покинули рідні домівки.

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Остапчук та Горняк про поповнення в сім'ї

Зіркова дружина зізналася, що рада, що зараз не вагітна, хоча й дуже хоче дитину: "Дякую Богу, що зараз не вагітна. Це реальний стрес, дуже шкода матерів, вагітних. Щодня складаю посилки з памперсами, їжею, оскільки через нерви матері втратили можливість годувати діток".

А після війни обов'язково буде поповнення. Маленьких козаків і козачок потрібно народжувати. Щоб відновлювати нашу країну, це, за можливості, мають робити всі українці,

– наголосила Христина.

Горняк розповіла, що готувала речі для дівчини з Маріуполя, яка вагітна і незабаром народжуватиме в Києві. Пологи відбуватимуться в підвалі, оскільки зараз іншої можливості немає. Жінка впевнена, що діти, які народжуються в таких умовах, обов'язково будуть дуже сильними.

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