Дві розкішні сукні: Дуа Ліпа підкорила вбранням вечірку Оскара

Відома співачка й модниця – Дуа Ліпа часто демонструє на заходах прекрасне відчуття смаку в одязі. Цього разу дівчина стала одною із головних гостей на вечірці легендарного виконавця Елтона Джона й підкорила усіх своїми елегантними луками.

Популярна британська виконавиця Дуа Ліпа з'явилась на благодійному вечорі Елтона Джона, який він влаштовує, аби зібрати кошти для свого фонду, що займається боротьбою зі СНІД. За вечір співачка змінила два приголомшливих образи й виконала низку своїх найхітовіших пісень.

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На вечірці гості дивились пряму трансляцію Оскара-2021 й насолоджувались співом відомих виконавців. Для першого виступу Дуа Ліпа обрала витончену вельветову сукню Balenciaga з силуетом "рибки", яка вдало підкреслювала фігуру дівчини.

Виконавиця мала ідеально вкладене й вирівняне волосся, а її обличчя прикрашав ніжний макіяж. Співачка не забула про акценти й доповнила вбрання коштовним кольє Bvlgari. Червоний манікюр Дуа Ліпи виділявся яскравістю з-поміж усієї лаконічності луку.



Образи Дуа Ліпи на вечірці Оскара / Фото Getty Images

Другий образ одразу зіграв на контрасті з першим. Дівчина одягнула довгу срібну сукню, теж від бренда Balenciaga. Напівпрозоре вбрання мало цікаві "рвані" рукави та поділ, що додавали в образ оригінальності. Аутфіт Дуа Ліпа доповнила білими підборами й дорогоцінними сережками вишуканої форми.



Дуа Ліпа на вечірці в Елтона Джона / Фото Getty Images