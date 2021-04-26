Популярная британская исполнительница Дуа Липа появилась на благотворительном вечере Элтона Джона, который он устраивает, чтобы собрать средства для своего фонда, занимающегося борьбой со СПИДом. За вечер певица сменила два потрясающих образа и исполнила ряд своих самых хитовых песен.

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На вечеринке гости смотрели прямую трансляцию Оскара-2021 и наслаждались пением известных исполнителей. Для первого выступления Дуа Липа выбрала изящное вельветовое платье Balenciaga с силуэтом "рыбки", которое удачно подчеркивало фигуру девушки.

Исполнительница имела идеально уложенные волосы, а ее лицо украшал нежный макияж. Певица не забыла об акцентах и дополнила наряд драгоценным колье Bvlgari. Красный маникюр Дуа Липы выделялся яркостью среди всей лаконичности лука.



Образы Дуа Липы на вечеринке Оскара / Фото Getty Images

Второй образ сразу сыграл на контрасте с первым. Девушка надела длинное серебряное платье, тоже от бренда Balenciaga. У полупрозрачного одеяния были интересные "рваные" рукава и подол, что добавляло образу оригинальности. Аутфит Дуа Липа дополнила белыми каблуками и драгоценными серьгами изысканной формы.



Дуа Липа на вечеринке у Элтона Джона / Фото Getty Images