Геннадій товаришує з багатьма артистами українського шоу-бізнесу. Найближчими називає Олега Винника, Олю Полякову та Андрія Данилка. За словами Вітра, це люди, як на всі події в його житті реагують моментально.

Більше читайте тут Інтерв'ю з Геннадієм Вітром: дружба з Винником і Данилком, шоу-бізнес, сім'я, кліп з артистами

Різниця між Андрієм Данилком і Вєркою Сердючкою

Геннадій наголосив, що для нього Андрій – це унікальна людина. Він без проблем може зайти в гримерку до артиста. Чоловіки часто зідзвонюються, переписуються, обговорюють різні теми. Але, коли в гримерці бачить Вєрку Сердючку, то перебуває у ступорі.

Для мене – це улюблениця всього світу, той образ, який дуже люблю, який допомагає мені у важкі моменти усміхнутися. Це дві зовсім різні планети: з Андрієм можу говорити про все, що завгодно, а перед Сердючкою – закривається рот,

– сказав Вітер.

Саме це Геннадій вважає майстерністю Андрія, яка робить його великим артистом. Наразі це єдина людина, що якої має заходити зі стуком і перед якою є відчуття ступору: "Це той персонаж, який закохав у себе практично весь світ".

Для перегляду відео гортайте праворуч:

Нагадаємо, нещодавно Андрій Данилко розповів, як напередодні Нового року захворів на коронавірус. Тоді артист втратив нюх і смак, був змушений скасувати святкові виступи, які були заплановані за кордоном.