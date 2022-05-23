Дуже великі успіхи, – Тарас Тополя з "Антитіл" про ситуацію на Харківщині, де зараз служить

Музиканти гурту "Антитіла" з перших днів війни взяли зброю в руки та захищають Україну в складі територіальної оборони. Спершу вони були на Київщині, а тепер протягом місяця допомагають ЗСУ на Харківщині. Тарас Тополя розповів, що зараз там ситуація значно покращилася.

Тарас Тополя приєднався до територіальної оборони ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Музикант разом з колегами з "Антитіл" стали одними з перших зірок, які зі зброєю в руках були готові стати на захист України.

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Тарас Тополя про ситуацію на Харківщині

Батальйон, до складу якого входить Тарас Тополя, спершу виконував завдання в Ірпені та Бучі, а тепер служить у Харківській області. Там допомагає пораненим та евакуйовує їх. Збройні Сили України почали деокуповувати Харківщину й Тарас Тополя розповів, яка зараз ситуація там.

Тут дуже великі успіхи. Я дуже хочу, щоб ці успіхи посилилися та продовжилися. Не можу сказати, що збройні сили вийшли на кордон та закріпилися. Більшість території ще перебуває у процесі бойових дій,

– поділився Тарас.

Музикант додав, що зараз ситуація в регіоні набагато краща, ніж була місяць тому, коли "Антитіла" приїхали туди. Зведені підрозділи ЗСУ вперлися в один з берегів річки Сіверський Донець, у водосховище. Тарас Тополя сподівається, що операція продовжиться, українські війська перейдуть на інший бік річки й почнуть деокуповувати іншу частину Харківської області.

Коли ми приїхали сюди, артилерія била прямо центром міста. Зараз прилітають ракети ,але артилерія вже далеко, не дістає до центру Харкова і навіть певних його околиць. Поступово просуваємося, але не без втрат, на жаль,

– повідомив Тополя.

Нагадаємо, приїхавши до Харкова, Тарас Тополя з побратимами побував на Салтовці. Це один з районів Харкова, які найбільше постраждали від обстрілів російських окупантів. Музиканти сфотографувалися на тлі зруйнованої районної поліклініки. Артист зазначив, що таких обстріляних цивільних будівель по всій території України є сотні. Російські найманці спеціально б'ють по медзакладах, щоб посіяти страх і паніку серед населення.